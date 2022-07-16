Сенатор США Пол посоветовал Вашингтону «снизить градус накала» в отношениях с Москвой

Нынешняя обстановка в мире указывает на тот факт, что американскому правительству необходимо снизить градус накала в отношениях с Россией. Таким мнением поделился сенатор-республиканец США Рэнд Пол.
По мнению политика, властям не следует бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Провоцирование войны с РФ может привести к разрушительным последствиям для всех, отметил политик в статье для American Conservative.
«Не заблуждайтесь, война между Западом и Россией, даже если она не приведет к ядерному Армагеддону, будет разрушительной и не ограничится европейским театром военных действий», — подчеркнул он.
Ранее бывший американский посол в Москве Майкл Макфол заявил, что многие американцы поддерживают мнение российского лидера Владимира Путина о единстве между россиянами и украинцами.