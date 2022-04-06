Сенатор Совфеда Косачев предрек самораспад украинской территории

«Либо это произойдет, либо Украина так и будет продолжать

саморазрушаться. Сначала она потеряет территории, на которых живут люди,

по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины… которая

может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела. Потому что сами

украинцы не смогут, возможно, найти общего языка между собой», — добавил

Косачев.