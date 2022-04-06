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    Сенатор Совфеда Косачев предрек самораспад украинской территории

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
     Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

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     Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

    Украина может оказаться в ситуации самораспада, если жители
    не смогут найти друг с другом общего языка. Об этом заявил вице-спикер Совфеда
    Константин Косачев.

    По мнению сенатора, у Украины есть два пути
    развития. Согласно первому, местные жители поймут, что их судьба и будущее
    будут связаны с обеспечением межнационального мира и гармонии.

    «Либо это произойдет, либо Украина так и будет продолжать
    саморазрушаться. Сначала она потеряет территории, на которых живут люди,
    по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины… которая
    может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела. Потому что сами
    украинцы не смогут, возможно, найти общего языка между собой», — добавил
    Косачев.

    Россия помогает жителям Украины безопасно покинуть страну
    при помощи гуманитарных коридоров. Нуждающимся привозят предметы первой
    необходимости, продукты питания.

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