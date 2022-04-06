Сенатор Совфеда Косачев предрек самораспад украинской территории

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Украина может оказаться в ситуации самораспада, если жители
не смогут найти друг с другом общего языка. Об этом заявил вице-спикер Совфеда
Константин Косачев.
По мнению сенатора, у Украины есть два пути
развития. Согласно первому, местные жители поймут, что их судьба и будущее
будут связаны с обеспечением межнационального мира и гармонии.
«Либо это произойдет, либо Украина так и будет продолжать
саморазрушаться. Сначала она потеряет территории, на которых живут люди,
по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины… которая
может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела. Потому что сами
украинцы не смогут, возможно, найти общего языка между собой», — добавил
Косачев.
Россия помогает жителям Украины безопасно покинуть страну
при помощи гуманитарных коридоров. Нуждающимся привозят предметы первой
необходимости, продукты питания.