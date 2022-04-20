Сенатор Сергей Цеков осудил проявление русофобии в отношении теннисистов из РФ

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Член Совета
Федерации РФ Сергей Цеков прокомментировал возможное отстранение российских
теннисистов от участия в Уимблдонском турнире в 2022 году. По мнению сенатора
от Крыма, наши спортсмены воспримут такое решение в правильном ключе, так как являются
патриотами. Он также отметил, что проявления русофобии в США и странах Европы
на фоне продолжающейся спецоперации Вооруженных сил России на территории
Украины имеют давнее происхождение, а такое отношение ко всему русскому
формировалось на Западе на протяжении многих лет.
«Это все в рамках того
«русоненавистничества» США и Западной Европы. Это все зародилось еще после
распада СССР. Им не нравится наша непокорность,
мы не желаем мириться с тем, что они нам навязывают. Вся эта
русофобия формировалось годами, а сейчас достигла пика. Плохо, что
не пускают российских теннисистов», — заявил Сергей Цеков.
По словам
политика, спортивные соревнования — это сиюминутное явление. Он подчеркнул, что
любовь к России не ограничивается какими-то временными интервалами. Ранее
американское издание The New York Times сообщило, что из-за ситуации на
Украине российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в
Уимблдонском теннисном турнире, который состоится в период с 27 июня по 10 июля
текущего года.
После начала
24 февраля спецоперации РФ на Украине, одной из важнейших задач которой
является прекращение продолжавшегося восемь лет геноцида населения Донбасса со
стороны подконтрольных киевскому режиму вооруженных формирований, во многих
странах русскоязычные граждане столкнулись с дискриминацией и давлением.
Русофобия, активно пропагандируемая в западном сообществе, проникла даже в
такие сферы, как спорт и культура. Так, Международная федерация лыжного спорта
(FIS) ранее
отстранила до конца сезона 2021/22 сборные России и Белоруссии от участия во
всех соревнованиях, проводимых под ее эгидой.
В конце
марта известный хоккейный агент, основавший компанию GoldStar, Дэн Мильштейн рассказал в эфире телеканала «Матч-ТВ» о
проявлениях русофобии и угрозах в адрес российских игроков НХЛ. По словам
предпринимателя, представляющего интересы профессиональных хоккеистов из РФ на
международном уровне, он ежедневно получает по несколько писем с агрессивной
риторикой от людей, которые совершенно не осведомлены о ситуации на Украине.