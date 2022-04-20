Сенатор Сергей Цеков осудил проявление русофобии в отношении теннисистов из РФ

После начала

24 февраля спецоперации РФ на Украине, одной из важнейших задач которой

является прекращение продолжавшегося восемь лет геноцида населения Донбасса со

стороны подконтрольных киевскому режиму вооруженных формирований, во многих

странах русскоязычные граждане столкнулись с дискриминацией и давлением.

Русофобия, активно пропагандируемая в западном сообществе, проникла даже в

такие сферы, как спорт и культура. Так, Международная федерация лыжного спорта

(FIS) ранее

отстранила до конца сезона 2021/22 сборные России и Белоруссии от участия во

всех соревнованиях, проводимых под ее эгидой.