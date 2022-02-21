Сенатор Рябухин: выплаты беженцам с Донбасса не будут иметь финансовых последствий

Сенатор Рябухин: выплаты беженцам с Донбасса не будут иметь финансовых последствий Новости
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Финансовая помощь эвакуированным жителям Донбасса не будет иметь последствий для россиян, обещанные соцгарантии останутся на прежнем уровне, заявил первый запредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По поручению президента РФ Владимира Путина жители ДНР и ЛНР, которые прибыли на территорию России, получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Рябухин считает, что оказанная финансовая помощь очень своевременна и важна.

«Что касается устойчивости нашей экономики, бюджетной системы в этой связи, то я нисколько не сомневаюсь, что те ресурсы, которыми располагает Правительство РФ, федеральный бюджет, государственные внебюджетные фонды, создают очень серьезный запас прочности, который позволит успешно справиться с этой задачей. Задачей гуманитарной поддержки, чтобы избежать гуманитарной катастрофы», — подчеркнул Рябухин.

Ростовская область ранее получила пять миллиардов рублей из федбюджета, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. Эти деньги пойдут на выплаты эвакуированным жителям ДНР и ЛНР.

 
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