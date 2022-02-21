Сенатор Рябухин: выплаты беженцам с Донбасса не будут иметь финансовых последствий

Финансовая помощь эвакуированным жителям Донбасса не будет иметь последствий для россиян, обещанные соцгарантии останутся на прежнем уровне, заявил первый запредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По поручению президента РФ Владимира Путина жители ДНР и ЛНР, которые прибыли на территорию России, получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Рябухин считает, что оказанная финансовая помощь очень своевременна и важна.

«Что касается устойчивости нашей экономики, бюджетной системы в этой связи, то я нисколько не сомневаюсь, что те ресурсы, которыми располагает Правительство РФ, федеральный бюджет, государственные внебюджетные фонды, создают очень серьезный запас прочности, который позволит успешно справиться с этой задачей. Задачей гуманитарной поддержки, чтобы избежать гуманитарной катастрофы», — подчеркнул Рябухин.

Ростовская область ранее получила пять миллиардов рублей из федбюджета, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. Эти деньги пойдут на выплаты эвакуированным жителям ДНР и ЛНР.

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