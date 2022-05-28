Сенатор Пушков жестко высказался о нападках Зеленского на Киссинджера

Президент Украины Владимир Зеленский не отдает себе отчета в происходящем в собственной стране и на мировой арене. Об этом свидетельствует комментарий сенатора Совфеда Алексея Пушкова.
В Telegram-канале политик жестко высказался о нападках Зеленского на экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. После слов о необходимости нейтрального статуса для Украины дипломата внесли в список «Миротворца».
«Киссинджер считает, что на такой основе (status quo ante) плюс нейтральный статус Украины можно попытаться урегулировать кризис. Зеленский же, не имея никаких идей на сей счет, похоже, вообще выпал из реального времени. И не отдает себе отчета в происходящем и его последствиях для Украины», — написал Пушков.
Ранее стало известно, что в списке украинского «Миротворца» оказался и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Его внесли в перечень после посещения Донбасса.
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