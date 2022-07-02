Сенатор Пушков: Запад «проглатывает ересь» со стороны Мельника

Недавно дипломат в беседе с журналистом из Германии, в которой на законодательном уровне запрещена пропаганда нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры в качестве «борца за свободу». По словам Мельника, у этого преступника не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства киевскими нацистами мирных поляков на Волыни и в Галиции объясняются тем, что и с другой стороны было много убийств и зверств. Посол также добавил, что поляки намерены политизировать эту историю.