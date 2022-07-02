Сенатор Пушков: Запад «проглатывает ересь» со стороны Мельника

Страны Запада, в том числе Германия, «проглатывают» агрессивную «ересь» со стороны украинского посла в ФРГ Андрея Мельника. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.
Недавно дипломат в беседе с журналистом из Германии, в которой на законодательном уровне запрещена пропаганда нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры в качестве «борца за свободу». По словам Мельника, у этого преступника не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства киевскими нацистами мирных поляков на Волыни и в Галиции объясняются тем, что и с другой стороны было много убийств и зверств. Посол также добавил, что поляки намерены политизировать эту историю.
Сенатор в своем Telegram-канале заявил, что это лицо киевской «дипломатии» во всей красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. Однако Запад проглатывает эту агрессивную риторику, в том числе прямые оскорбления в сторону руководителей страны.