Сенатор Пушков указал на странности работы охраны в момент нападения на Синдзо Абэ

Действия охраны бывшего японского премьера Синдзо Абэ во время нападения на политика были странными. Об этом в Telegram написал российский сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий напомнил, что нападавший смог вплотную подобраться к Абэ. Это выглядело так, будто политика не охраняли или охраняли лишь формально, отметил Пушков.
«Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально», — написал сенатор.
Покушение на политика произошло в японском городе Нара накануне днем. Во время выступления Синдзо Абэ на улице в него дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. В результате экс-премьер получил ранения в грудь и шею. Абэ доставили в больницу Медицинского университета Нары, но вскоре он скончался от потери крови.