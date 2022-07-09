Сенатор Пушков указал на странности работы охраны в момент нападения на Синдзо Абэ

Покушение на политика произошло в японском городе Нара накануне днем. Во время выступления Синдзо Абэ на улице в него дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. В результате экс-премьер получил ранения в грудь и шею. Абэ доставили в больницу Медицинского университета Нары, но вскоре он скончался от потери крови.