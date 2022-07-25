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Сенатор Пушков раскрыл мотивы Зеленского по отставке украинских чиновников

Сенатор Пушков раскрыл мотивы Зеленского по отставке украинских чиновников
Federation Council of Russia/Globallookpress

Системные увольнения украинских чиновников объясняются желанием президента страны Владимира Зеленского зачистить любую потенциальную оппозицию. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Политик напомнил, что в данный момент в команде украинского лидера наблюдается вереница отставок. При этом, по словам сенатора, вновь назначенные лица вряд ли будут успешнее предыдущих.

«Создается ощущение, что Зеленский убирает с ключевых должностей любую потенциальную оппозицию, которая может возникнуть в силовых структурах», — отметил Пушков.

Ранее телеканал RT сообщил, что Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

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RusNewsToday24
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