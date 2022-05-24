Сенатор Пушков: противостояние с Россией не представляет выгоды для коллективного Запада

Противостояние с российской стороной невыгодно для западных стран, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что Запад намерен принудить Россию к своему глобальному миропорядку. При этом сенатор обратил внимание, что речи о призывах к тотальной «девестернизации» с его стороны не идет.
«Со всех сторон эта ситуация (противостояния с Россией – ред.) им не выгодна… Но над этим всем господствует установка навязать свой либеральный порядок, каким они его видят», – отметил Пушков в ходе форума «Новые смыслы, новые реальности» в медиагруппе «Россия сегодня».
Ранее глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что РФ продолжит вести спецоперацию на Украине на фоне давления Запада. Об этом сообщили в RT.