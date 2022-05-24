Сенатор Пушков: противостояние с Россией не представляет выгоды для коллективного Запада

«Со всех сторон эта ситуация (противостояния с Россией – ред.) им не выгодна… Но над этим всем господствует установка навязать свой либеральный порядок, каким они его видят», – отметил Пушков в ходе форума «Новые смыслы, новые реальности» в медиагруппе «Россия сегодня».