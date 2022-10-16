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Сенатор Пушков поговоркой поставил на место Борреля после угроз в адрес России

Сенатор Пушков поговоркой поставил на место Борреля после угроз в адрес России
Juan Manuel Serrano Arce Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не имел права выражать угрозы в адрес России от лица всего Запада, но сказал то, что у некоторых «на уме». Так российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на провокационные высказывания европейского дипломата.

Боррель ранее заявил, что коллективный Запад осуществит «мощный ответ» военным путем, если на Украине будет зафиксирована «любая ядерная атака». При этом, как отмечал журналист WSJ, дипломат вообще не имел полномочий высказываться от лица Запада и его реакции на какие-либо события.

«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — иронично заметил Пушков в Telegram-канале.

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