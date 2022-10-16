Сенатор Пушков поговоркой поставил на место Борреля после угроз в адрес России

Боррель ранее заявил, что коллективный Запад осуществит «мощный ответ» военным путем, если на Украине будет зафиксирована «любая ядерная атака». При этом, как отмечал журналист WSJ, дипломат вообще не имел полномочий высказываться от лица Запада и его реакции на какие-либо события.