Статья американской газеты The New York Times о «моде на каннибализм» не осталась без внимания российского сентара Алексея Пушкова. В своем Telegram-канале член Совета Федерации назвал США «заповедником болезненных нравов», указав на отделение страны от остального мира.
Политик рассказал об ошибочной вере американцев в неизбежное становление продуктов их культуры глобальным феноменом. Однако образ того же Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят» не прижился в культуре других стран.
То же самое, со слов Пушкова, можно сказать о демонстративном раболепии перед чернокожими и попытках выставить педофилию как нечто естественное.
«Скорее, все это отделяет современную Америку от остального мира, превращая в заповедник болезненных нравов и бесчисленных «докторов Лектеров», уродующих при поддержке властей американскую нацию», — написал политик.
До этого Алексей Пушков назвал неосуществимым желание Запада организовать тотальную санкционную блокаду России. В пример он привел неудачную попытку введения рестрикций на экспорт российских продуктов.
Ранее Пушков поделился мнением, что блокада России санкциями невозможна по определению. Однако, по его мнению, западные страны не станут отказываться от своего курса, пишет телеканал «360».