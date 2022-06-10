Сенатор Пушков отреагировал на поражение Херд в суде против Деппа

«Поражение радикального феминизма, согласно которому все мужчины изначально скоты и мерзавцы и заранее виноваты во всем. Речь идет о подрыве установившейся в последние годы, особенно после скандальных обвинений в адрес ряда видных в США фигур мужского пола, презумпции виновности мужчин, особенно белых гетеросексуальных мужчин, которые были избраны в США на роль главных мишеней новой ультра-либеральной культуры», — написал Пушков.