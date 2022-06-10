Сенатор Пушков отреагировал на поражение Херд в суде против Деппа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал судебный процесс между голливудскими звездами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края в Совете Федерации Федерального собрания назвал проигрыш экс-супруги звезды «Пиратов Карибского моря» в суде «поражением радикального феминизма».
Пушков поделился мнением о судебном процессе между Деппом и Херд в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что подобные суды показательны для новой внутренней системы в США. По его мнению, победа Деппа показала поражение радикального феминизма.
«Поражение радикального феминизма, согласно которому все мужчины изначально скоты и мерзавцы и заранее виноваты во всем. Речь идет о подрыве установившейся в последние годы, особенно после скандальных обвинений в адрес ряда видных в США фигур мужского пола, презумпции виновности мужчин, особенно белых гетеросексуальных мужчин, которые были избраны в США на роль главных мишеней новой ультра-либеральной культуры», — написал Пушков.
Ранее суд в США признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу 15 миллионов долларов. При этом звезда «Пиратов Карибского моря» должен выплатить экс-супруге 2 миллиона.