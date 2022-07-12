Сенатор Пушков объяснил проигрыш Евросоюза в «битве нарративов»

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель указал на «самый разгар битвы нарративов» по Украине. Почему ЕС терпит поражение, рассказал сенатор Алексей Пушков в Telegram.
Боррель признал, что страны-участницы G7 стали едины в осуждении России и введении санкций. Но у других государств есть иная точка зрения. По мнению Пушкова, отсутствие успехов ЕС в «битве нарративов» объясняется несколькими факторами.
«Во-первых, западному альянсу не удается возложить на Россию ответственность за военный конфликт на Украине. В мире хорошо знают, что НАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России», — отметил сенатор.
Следующим фактором оказался удар по мировой экономике из-за западных санкций против России. Третьей причиной стали сложности в понимании, почему Запад одержим Украиной. Пушков призвал не забывать и о весе, который имеет РФ на мировой арене. За счет этого Вашингтон так и не смог собрать коалицию против Москвы.