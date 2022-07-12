Сенатор Пушков объяснил проигрыш Евросоюза в «битве нарративов»

Следующим фактором оказался удар по мировой экономике из-за западных санкций против России. Третьей причиной стали сложности в понимании, почему Запад одержим Украиной. Пушков призвал не забывать и о весе, который имеет РФ на мировой арене. За счет этого Вашингтон так и не смог собрать коалицию против Москвы.