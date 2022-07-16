Сенатор Пол: НАТО должна отказаться от принятия в свои ряды постсоветских стран

Оставшиеся вне НАТО постсоветские государства не должны стать членами Альянса. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.
Он призвал Альянс перестать «праздно разбрасываться словами» и согласиться с данными условиями нерасширения. По словам сенатора, Россия не станет терпеть, если НАТО разместит свои системы вооружения в Финляндии.
«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в Альянс», — заявил Пол.
Среди постсоветских государств, вступивших в военный блок, Латвия, Литва и Эстония. Они присоединились к НАТО после пятого расширения блока в 2004 году.