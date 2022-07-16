Сенатор Пол: НАТО должна отказаться от принятия в свои ряды постсоветских стран

«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в Альянс», — заявил Пол.