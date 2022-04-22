Сенатор от Крыма Цеков заявил о желании жителей юга Украины стать частью России

«Мы должны дать людям

надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое

присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно

свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», —

заявил Цеков.