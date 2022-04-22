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    Сенатор от Крыма Цеков заявил о желании жителей юга Украины стать частью России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сенатор от Крыма Цеков заявил о желании жителей юга Украины стать частью России

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    pixabay.com/PD

    Две трети жителей южных регионов Украины готовы
    проголосовать за вхождение в состав России. Соответствующее заявление сделал
    сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Жители Херсонской области, части Николаевской области и
    Запорожья в случае проведения референдума отдут свои голоса за присоединение к
    России. Это объясняется тем, что эти люди всегда «ментально» тяготели к РФ,
    пояснил сенатор РИА Новости.

    «Мы должны дать людям
    надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое
    присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно
    свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», —
    заявил Цеков.

    Он напомнил, что жители перечисленных регионов не принимали
    решение о вхождении в состав Украины. За них это сделало правительство CCCP после революции.

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