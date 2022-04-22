Сенатор от Крыма Цеков заявил о желании жителей юга Украины стать частью России

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Две трети жителей южных регионов Украины готовы
проголосовать за вхождение в состав России. Соответствующее заявление сделал
сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Жители Херсонской области, части Николаевской области и
Запорожья в случае проведения референдума отдут свои голоса за присоединение к
России. Это объясняется тем, что эти люди всегда «ментально» тяготели к РФ,
пояснил сенатор РИА Новости.
«Мы должны дать людям
надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое
присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно
свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», —
заявил Цеков.
Он напомнил, что жители перечисленных регионов не принимали
решение о вхождении в состав Украины. За них это сделало правительство CCCP после революции.