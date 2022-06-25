Сенатор Ковитиди указала на планы США нейтрализовать КНР с помощью партнерства в Тихом океане

Ранее стало известно о запуске механизма по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP). Его участниками стали Великобритания, Япония, США, Австралия и Новая Зеландия.

«Образование нового регионального механизма является просматриваемой попыткой англосаксов удержать Тихоокеанский регион в зоне своего влияния. Очевидно, что тихоокеанский регионализм нового американского проекта направлен на нейтрализацию растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в комментарии Ковитиди.

В беседе с журналистами РИА Новости политик указала на планы США нейтрализовать КНР с помощью партнерства в Тихом океане.

Власти США не хотят увеличения влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.