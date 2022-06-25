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Сенатор Ковитиди указала на планы США нейтрализовать КНР с помощью партнерства в Тихом океане

Сенатор Ковитиди указала на планы США нейтрализовать КНР с помощью партнерства в Тихом океане
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Власти США не хотят увеличения влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.

В беседе с журналистами РИА Новости политик указала на планы США нейтрализовать КНР с помощью партнерства в Тихом океане.

  «Образование нового регионального механизма является просматриваемой попыткой англосаксов удержать Тихоокеанский регион в зоне своего влияния. Очевидно, что тихоокеанский регионализм нового американского проекта направлен на нейтрализацию растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в комментарии Ковитиди.

Ранее стало известно о запуске механизма  по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP). Его участниками стали Великобритания, Япония, США, Австралия и Новая Зеландия.

Китай ковитиди США
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