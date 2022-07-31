Ранее стало известно, что в результате бомбардировки следственного изолятора в селе Еленовка погибли 40 украинских военнопленных.

«Удивляет молчание официального Лондона на заявление британского наемника Эйдена Аслина о том, что (украинские войска. — Прим. ред.) обстреливают исправительное учреждение, в котором содержится Аслин», — добавила Ковитиди.

Политик подчеркнула, что таким образом украинское руководство пытается запугать сдавшихся в плен бойцов ВСУ и иностранных наемников, передает РИА Новости .

Обстрел села Еленовка демонстрирует опасность киевского режима для украинцев и иностранных наемников. Об этом сообщила сенатор Ольга Ковитиди.