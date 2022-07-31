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Сенатор Ковитиди указала на опасность киевского режима для украинцев после событий в Еленовке

Сенатор Ковитиди указала на опасность киевского режима для украинцев после событий в Еленовке
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Обстрел села Еленовка демонстрирует опасность киевского режима для украинцев и иностранных наемников. Об этом сообщила сенатор Ольга Ковитиди.

Политик подчеркнула, что таким образом украинское руководство пытается запугать сдавшихся в плен бойцов ВСУ и иностранных наемников, передает РИА Новости.

«Удивляет молчание официального Лондона на заявление британского наемника Эйдена Аслина о том, что (украинские войска. — Прим. ред.) обстреливают исправительное учреждение, в котором содержится Аслин», — добавила Ковитиди.

Ранее стало известно, что в результате бомбардировки следственного изолятора в селе Еленовка погибли 40 украинских военнопленных.

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