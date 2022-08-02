Сенатор Ковитиди: реакция Китая на посещение Пелоси Тайваня удивит США

Пекин может отреагировать на нежелательный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань необычным способом. Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди.
По мнению члена Совфеда, КНР не просто так предупредила Соединенные Штаты об играх с огнем незадолго до этого события. Теперь власти Поднебесной покажут, к чему приводят попытки «поджечь китайского дракона».
«Чем это закончится для США, мы с вами увидим в ближайшее время. Не исключаю, что реакция Китая в данном случае может удивить США и выйти за рамки обычных способов выражения недовольства», — написала Ковитиди в личном Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает посещение Пелоси Тайваня провокацией. Слова представителя Кремля приводит RT.