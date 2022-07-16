Сенатор Ковитиди рассказала, как одно решение Путина помогло России переиграть Запад

США с головой накрывает политический кризис, ситуация в стране ухудшается с каждым днем, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В беседе с «Народными Новостями» она рассказала, как Россия переиграла Запад и даже в непростое время смогла укрепит свое положение.
Ковитиди отметила, что в Европе в настоящее время бушует энергетический, продовольственный, миграционный кризисы, которые влекут за собой политические проблемы. Рост протестных настроении, падении рейтингов действующих политиков и отставки европейских премьеров и правительств стали обыденной закономерностью для стран, отметила политик.
«Поверив США, Европа очередной раз проиграла. Запад не может понять секрет успеха этих «странных русских», которые в условиях жесточайшего санкционного давления, осуществляя военную спецоперацию на Украине, умудряются обновляться и идти вперед. В то время как, введенный в антироссийской транс Запад, с маниакальным усердием продолжающий вводить, убивающие его пакеты антироссийским санкций, погружается в летаргический сон обширного европейского кризиса. США и партнеры не ожидали, что Россия так быстро перенаправит все свои энергетические потоки, в результате чего кардинально изменится весь контур мировой экономической системы», — подчеркнула сенатор.
Ковитиди отметила, что президент России Владимир Путин в очередной раз, проявив свою гениальность, переиграл всех, кто решился бросить вызов РФ. Не дергая за рукав неосмотрительно отвернувшийся от России Запад, политик повел страну своим путем.
«Россия резко смешает фокус политических ориентиров в театр государств, имеющих собственные приоритеты, которые заметно контрастируют с западными. Категорическое не восприятие США странами Африки и Латинской Америки привело к усилению Россией новой геополитической оси Север – Юг. Избранный Россией путь привел к возникновению совершенно новой геополитической модели, которая состоит в сотрудничестве с государствами, представляющими чрезвычайно перспективные и быстро развивающиеся рынки, расположенные на стратегически важных торговых маршрутах», — сообщила Ковитиди.
По словам сенатора, результатом нового курса России является категорическая позиция 35 государств, отказавшиеся осудить в начале марта этого года, действия России на специальной сессии Генассамблеи ООН. В таком геополитическом раскладе, перенаправление Россией глобальных энергетических потоков становится точкой отсчета нового мироустройства, подытожила наша собеседница.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.