Сенатор Ковитиди рассказала, как одно решение Путина помогло России переиграть Запад

«Поверив США, Европа очередной раз проиграла. Запад не может понять секрет успеха этих «странных русских», которые в условиях жесточайшего санкционного давления, осуществляя военную спецоперацию на Украине, умудряются обновляться и идти вперед. В то время как, введенный в антироссийской транс Запад, с маниакальным усердием продолжающий вводить, убивающие его пакеты антироссийским санкций, погружается в летаргический сон обширного европейского кризиса. США и партнеры не ожидали, что Россия так быстро перенаправит все свои энергетические потоки, в результате чего кардинально изменится весь контур мировой экономической системы», — подчеркнула сенатор.