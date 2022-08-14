Подданные Соединенного Королевства устали от украинских беженцев, которые слишком дорого им обходятся, заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в комментарии «Народным Новостям».
Несмотря на все усилия Лондона, британцы не спешат распахивать двери для украинских мигрантов. Стимулирующие 350 фунтов в месяц — очевидно, недостаточная мера.
«Усталость британцев от украинских беженцев уже невозможно подавить даже государственной программой, выплачивающей британцам, согласившимся разместить у себя дома украинцев ежемесячные 350 фунтов — это примерно 26 000 рублей», — пояснила российский политик.
На днях популярное британское издание The Daily Telegraph отметило, что лишь 17 тысяч жителей Великобритании из 67 081 000 англичан согласились принять участие в проекте «Жилье для Украины», напомнила наша собеседница. По ее словам, даже среди этих немногочисленных добровольцев чувствуется усталость. Это демонстрирует общий тренд на изменение отношения британцев к «украинской миграции».
«Четверть из них (из 17 тысяч добровольцев по программе «Жилье для Украины. — Прим. ред.) вообще не хочет предоставлять жилье украинцам на срок более шести месяцев. Сегодня уже очевидно, что подавляющее большинство англичан не поддержало идею украинской миграции в Великобританию», — констатировала Ольга Ковитиди.
Усталость от украинских беженцев демонстрируют даже самые «верные» союзники Киева. Например, славящаяся своей антироссийской риторикой Литва отчиталась, что более не сможет принимать мигрантов на своей территории. Причина — в стране якобы не хватает жилья.
Пренебрежительное отношение к украинцам продемонстрировали и «братья» поляки. Руководство Ягеллонского университета, расположенного в польском Кракове, намерено выселить 163 беженца из общежитий. Как сообщает местный телеканал TVN, здания были проданы. Впрочем, мигрантам донесли иную версию — о прекращении госфинансирования программы размещения.