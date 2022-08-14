Сенатор Ковитиди раскрыла истинное отношение простых британцев к украинцам

На днях популярное британское издание The Daily Telegraph отметило, что лишь 17 тысяч жителей Великобритании из 67 081 000 англичан согласились принять участие в проекте «Жилье для Украины», напомнила наша собеседница. По ее словам, даже среди этих немногочисленных добровольцев чувствуется усталость. Это демонстрирует общий тренд на изменение отношения британцев к «украинской миграции».