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Сенатор Ковитиди раскрыла истинное отношение простых британцев к украинцам

Сенатор Ковитиди раскрыла истинное отношение простых британцев к украинцам
Федеральное агентство новостей

Подданные Соединенного Королевства устали от украинских беженцев, которые слишком дорого им обходятся, заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в комментарии «Народным Новостям».

Несмотря на все усилия Лондона, британцы не спешат распахивать двери для украинских мигрантов. Стимулирующие 350 фунтов в месяц — очевидно, недостаточная мера.

«Усталость британцев от украинских беженцев уже невозможно подавить даже государственной программой, выплачивающей британцам, согласившимся разместить у себя дома украинцев ежемесячные 350 фунтов — это примерно 26 000 рублей», — пояснила российский политик.

Пресс-служба Совета Федерации РФ
Пресс-служба Совета Федерации РФ

На днях популярное британское издание The Daily Telegraph отметило, что лишь 17 тысяч жителей Великобритании из 67 081 000 англичан согласились принять участие в проекте «Жилье для Украины», напомнила наша собеседница. По ее словам, даже среди этих немногочисленных добровольцев чувствуется усталость. Это демонстрирует общий тренд на изменение отношения британцев к «украинской миграции».

«Четверть из них (из 17 тысяч добровольцев по программе «Жилье для Украины. — Прим. ред.) вообще не хочет предоставлять жилье украинцам на срок более шести месяцев. Сегодня уже очевидно, что подавляющее большинство англичан не поддержало идею украинской миграции в Великобританию», — констатировала Ольга Ковитиди.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Усталость от украинских беженцев демонстрируют даже самые «верные» союзники Киева. Например, славящаяся своей антироссийской риторикой Литва отчиталась, что более не сможет принимать мигрантов на своей территории. Причина — в стране якобы не хватает жилья.

Пренебрежительное отношение к украинцам продемонстрировали и «братья» поляки. Руководство Ягеллонского университета, расположенного в польском Кракове, намерено выселить 163 беженца из общежитий. Как сообщает местный телеканал TVN, здания были проданы. Впрочем, мигрантам донесли иную версию — о прекращении госфинансирования программы размещения.

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RusNewsToday24
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