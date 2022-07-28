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Сенатор Ковитиди призвала созвать международный военный трибунал из-за гибели жителей Донбасса

Сенатор Ковитиди призвала созвать международный военный трибунал из-за гибели жителей Донбасса
Ольга Ковитиди / Личный архив

Гибель мирных жителей в Донбассе требует создания международного военного трибунала. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

«Киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе. Необходимо срочно созывать международный военный трибунал», — сказала государственный деятель.

Она подчеркнула, что иностранные государства, поставляющие летальное вооружение и боеприпасы Киеву должны осознать, что все они совершают военное преступление, за которое придется отвечать.

«Мы видим выборочное применение международными организациями международного права, умышленно не замечающих горе и слезы Донбасса, что создает негативный правовой прецедент. Уверена, необходимо в кратчайшие сроки созывать международный военный трибунал. Зло должно быть наказано», — подчеркнула сенатор.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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