Заигравшись с антироссийскими санкциями и бездумным финансированием провального украинского проекта, США встали на порог великой экономической депрессии, следующей за начавшейся в стране рецессией в экономике. К такому выводу пришла сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с «Народными Новостями».
По словам государственного деятеля, коэффициент инфляции в мае 2022 года в Соединенных Штатах достиг критических 8,6%. Подобного падения американцы не ощущали с декабря 1981 года.
Как считает Ковитиди, массивное падение индексов на бирже было спровоцировано негативной ситуацией, сложившейся на финансовых рынках и рынке ценных бумаг, прежде всего, ипотечных ценных бумаг.
«Спад производства, привел к нулевому росту валового национального продукта. Федеральная резервная система США вынуждена будет ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ставку, что ускорит рецессию экономики. Это еще не полная цена, которую придется заплатить США, бездумно взявшимся крутить русскую рулетку», — констатировала сенатор.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Ольга Ковитиди рассказала, чем «пиратский» маневр США с заморозкой активов России обернулся для доллара.