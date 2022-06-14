Заигравшись с антироссийскими санкциями и бездумным финансированием провального украинского проекта, США встали на порог великой экономической депрессии, следующей за начавшейся в стране рецессией в экономике. К такому выводу пришла сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с «Народными Новостями».