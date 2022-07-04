Сенатор Ковитиди назвала обстрел ВСУ Белгорода местью за Лисичанск

Вооруженные силы Украины решили отомстить России за полное освобождение ЛНР после взятия под контроль Лисичанска, отметила сенатор Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале.
«Преднамеренный ракетный удар, нанесенный Украиной по жилым кварталам Курска и Белгорода и перехваченный российскими системами ПВО, является реакцией на полное освобождение Луганской Народной Республики», — констатировала член Совфеда.
Российский политик убеждена, что приказ об атаке российских территорий был отдан Киевом по поручению Запада, заинтересованного «прощупать» оборону РФ.
«Поскольку военная спецоперация развивается системно, поступательно, успешно, коллективный Запад, системно вооружающий Украину, на этом не остановится. Мы должны понимать, что это разведка боем», — полагает сенатор.
Ковитиди добавила, что Москва не может оставить без внимания столь вопиющую провокацию Украины, которая унесла жизни нескольких граждан РФ. Она выразила уверенность, что верховный главнокомандующий в ближайшее время отдаст приказ о жестком военно-политическом ответе.
Напомним, в результате украинской атаки по Белгороду погибли четыре человека. По предварительной информации, трое из них — граждане Украины.
Также добавим, что утром 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.