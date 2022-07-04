Сенатор Ковитиди назвала обстрел ВСУ Белгорода местью за Лисичанск

Ковитиди добавила, что Москва не может оставить без внимания столь вопиющую провокацию Украины, которая унесла жизни нескольких граждан РФ. Она выразила уверенность, что верховный главнокомандующий в ближайшее время отдаст приказ о жестком военно-политическом ответе.