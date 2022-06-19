Сенатор Ковитиди: НАТО умышленно ведет ситуацию в мире к опасной военной фазе

Отказ Североатлантического альянса от оборонной стратегии приведет к непредсказуемым последствиям. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
В беседе с РИА Новости она отметила, что дальнейший курс НАТО будет решаться на предстоящем саммите в Мадриде. По ее словам, на нем члены Альянса могут решить отойти от прежней оборонной стратегии.
«Затрагивая серьезных геополитических игроков — Китай и Россию, НАТО, осознавая свою надуманную значимость, умышленно усиливает уже существующую гибридную войну, рискуя перевести ее в опасную военную фазу», — заявила Ковитиди.
Она подчеркнула, что новая стратегическая концепция НАТО служит лишь прикрытием для экспансионистской политики США. Однако в будущем совершенные Альянсом преступления будут рассмотрены международным независимым трибуналом, уверена сенатор.