Сенатор Косачев заявил, что Украине грозит настоящий дефолт

По словам Косачева, Запад всеми силами пытается «приписать России некий виртуальный дефолт». Но все это лишь выдумки.

«Украина — это несостоявшееся и недееспособное государство. Истинное положение дел маскируется массированной поддержкой Запада», — заявил сенатор.

Косачев отметил, что Украина должна выплатить 1 сентября около 1,4 миллиарда долларов внешней задолженности с учетом процентов.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украине грозит истинный дефолт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.