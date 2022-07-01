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Сенатор Косачев заявил, что Украине грозит настоящий дефолт

Сенатор Косачев заявил, что Украине грозит настоящий дефолт
Pallanuotovivo / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украине грозит истинный дефолт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Косачев отметил, что Украина должна выплатить 1 сентября около 1,4 миллиарда долларов внешней задолженности с учетом процентов.

«Украина — это несостоявшееся и недееспособное государство. Истинное положение дел маскируется массированной поддержкой Запада», — заявил сенатор.

По словам Косачева, Запад всеми силами пытается «приписать России некий виртуальный дефолт». Но все это лишь выдумки.

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RusNewsToday24
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