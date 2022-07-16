Спустя тридцать лет Киев начал отказываться от своего суверенитета ради западных стран и Альянса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Сенатор в своем Telegram-канале напомнил, что 16 июля является «судьбоносной датой» для Украины, ровно 30 лет назад она подписала Декларацию о суверенитете. Однако теперь Киев взял совершенно другой курс, считает Косачев.
«Украина образца 2022 года прямо противоположна Украине 1990-го. Она не суверенна, она не демократична, она не свободна», — подчеркнул он.
Ранее экс-нардеп Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал все запасы золота Польше. Таким образом он лишил страну еще одного элемента государственности.