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Сенатор Косачев напомнил Киеву о судьбоносной дате в истории страны

Сенатор Косачев напомнил Киеву о судьбоносной дате в истории страны
Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Спустя тридцать лет Киев начал отказываться от своего суверенитета ради западных стран и Альянса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор в своем Telegram-канале напомнил, что 16 июля является «судьбоносной датой» для Украины, ровно 30 лет назад она подписала Декларацию о суверенитете. Однако теперь Киев взял совершенно другой курс, считает Косачев.

«Украина образца 2022 года прямо противоположна Украине 1990-го. Она не суверенна, она не демократична, она не свободна», — подчеркнул он.

Ранее экс-нардеп Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал все запасы золота Польше. Таким образом он лишил страну еще одного элемента государственности.

Киев косачев суверенитет Украина
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RusNewsToday24
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