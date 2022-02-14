Сенатор Косачев: истерика Запада из-за учений ВС РФ не имеет под собой оснований

Сенатор Косачев: истерика Запада из-за учений ВС РФ не имеет под собой оснований Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Маневры Вооруженных сил России проводятся в плановом порядке и не подразумевают каких-либо военных приготовлений, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, устроенная на Западе истерика не имеет под собой оснований и носит «сугубо искусственный характер».

«Военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет», — написал политический деятель в социальной сети Facebook.

Ранее российские военные прибыли на территорию Белоруссии для проведения проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках процедуры 10 февраля начались учения «Союзная решимость — 2022». Целью маневров является отработка отражения военного удара и атак террористов.

 
загрузка...
 
косачев НАТО Россия Учения
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru