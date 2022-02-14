Сенатор Косачев: истерика Запада из-за учений ВС РФ не имеет под собой оснований

Маневры Вооруженных сил России проводятся в плановом порядке и не подразумевают каких-либо военных приготовлений, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, устроенная на Западе истерика не имеет под собой оснований и носит «сугубо искусственный характер».

«Военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет», — написал политический деятель в социальной сети Facebook.

Ранее российские военные прибыли на территорию Белоруссии для проведения проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках процедуры 10 февраля начались учения «Союзная решимость — 2022». Целью маневров является отработка отражения военного удара и атак террористов.

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