Новости03

Сенатор Косачев: доклад Amnesty International изменит отношение мира к Зеленскому

Сенатор Косачев: доклад Amnesty International изменит отношение мира к Зеленскому
globallookpress/Federation Council of Russia

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, как доклад Amnesty International повлияет на репутацию президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, доклад правозащитной организации изменит отношение мирового сообщества к Зеленскому. Украинский лидер может превратиться из «медиа-героя в тотального медиа-изгоя», считает Косачев. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

«Наиболее простые причины публикации доклада АI очевидны. Прежде всего, масштаб преступлений Киева столь велик, что не замечать их без потери репутации правозащитной организации уже попросту невозможно», — отметил он.

Ранее телеканал «Царьград» писал, что солдаты украинской армии, которые сейчас сражаются против России, были подготовлены Североатлантическим альянсом. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Amnesty International владимир зеленский константин косачев Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.