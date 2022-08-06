Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, как доклад Amnesty International повлияет на репутацию президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, доклад правозащитной организации изменит отношение мирового сообщества к Зеленскому. Украинский лидер может превратиться из «медиа-героя в тотального медиа-изгоя», считает Косачев. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.
«Наиболее простые причины публикации доклада АI очевидны. Прежде всего, масштаб преступлений Киева столь велик, что не замечать их без потери репутации правозащитной организации уже попросту невозможно», — отметил он.
Ранее телеканал «Царьград» писал, что солдаты украинской армии, которые сейчас сражаются против России, были подготовлены Североатлантическим альянсом. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.