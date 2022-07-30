Сенатор Клишас потребовал выслать норвежского дипломата после ее скандальных высказываний

Российская сторона должна высылать сотрудницу консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен после ее резких высказываний в адрес русского народа. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Таким образом он прокомментировал скандал с норвежским дипломатом в одном российском отеле. Эллингсен выразила ненависть к русским, так как не хотела ждать, пока уберут ее номер.
«Нужно высылать эту мразь», — подчеркнул Клишас.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Министерство иностранных дел Норвегии разобраться в данной ситуации.