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Сенатор Клишас потребовал выслать норвежского дипломата после ее скандальных высказываний

Сенатор Клишас потребовал выслать норвежского дипломата после ее скандальных высказываний
globallookpress/Federation Council of Russia

Российская сторона должна высылать сотрудницу консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен после ее резких высказываний в адрес русского народа. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Таким образом он прокомментировал скандал с норвежским дипломатом в одном российском отеле. Эллингсен выразила ненависть к русским, так как не хотела ждать, пока уберут ее номер.

«Нужно высылать эту мразь», — подчеркнул Клишас.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Министерство иностранных дел Норвегии разобраться в данной ситуации.

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