Сенатор Клишас не исключил проблемы в политической системе США из-за скандала с абортами

Соединенные Штаты ожидают сложности в политической и правовой системах из-за решения верховного суда по абортам, уверен член Совфеда Андрей Клишас.
Недавно инстанция отменила вынесенное почти 50 лет назад постановление, гарантирующее жителям США право на прерывание беременности. Сенатор прокомментировал ситуацию в Telegram.
«Похоже, что и правовую, и политическую систему США ждут настоящие потрясения в связи с решением Верховного суда США по абортам. Последствия будут очень серьезными», — подчеркнул Клишас.
По подсчетам The New York Times, в результате вынесенного решения минимум в девяти штатах запретят аборты. Решение верховного суда уже раскритиковал президент США Джо Байден.