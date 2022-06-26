Новости04

Сенатор Клишас не исключил проблемы в политической системе США из-за скандала с абортами

Сенатор Клишас не исключил проблемы в политической системе США из-за скандала с абортами
globallookpress/Federation Council of Russia

Соединенные Штаты ожидают сложности в политической и правовой системах из-за решения верховного суда по абортам, уверен член Совфеда Андрей Клишас.

Недавно инстанция отменила вынесенное почти 50 лет назад постановление, гарантирующее жителям США право на прерывание беременности. Сенатор прокомментировал ситуацию в Telegram.

«Похоже, что и правовую, и политическую систему США ждут настоящие потрясения в связи с решением Верховного суда США по абортам. Последствия будут очень серьезными», — подчеркнул Клишас.

По подсчетам The New York Times, в результате вынесенного решения минимум в девяти штатах запретят аборты. Решение верховного суда уже раскритиковал президент США Джо Байден.

аборты клишас США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.