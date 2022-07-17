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Сенатор Клишас: на смену эпохи господства Запада приходит многополярный мир

Сенатор Клишас: на смену эпохи господства Запада приходит многополярный мир
globallookpress/Federation Council of Russia

Россия положила конец мировому господству Запада. Таким мнением поделился сенатор Андрей Клишас в ответ на комментарии бывшего премьера Британии Тони Блэра.

Россия, в отличие от Запада, формирует новый миропорядок, основываясь на концепции многополярности и взаимного уважения, уточнил политик в своем Telegram-канале.

«”Эпоха господства Запада”,  о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО  по всему миру в угоду своим геополитическим интересам,  эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о “либеральной демократии” завершились, в этом он прав», — написал Клишас.

Ранее Клишас предрек Украине лишение статуса субъекта международного права после того, как страна потеряет статуса суверенного государства.

гегемония Запад многополярный мир Россия США
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