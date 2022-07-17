Сенатор Клишас: на смену эпохи господства Запада приходит многополярный мир

«”Эпоха господства Запада”, о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о “либеральной демократии” завершились, в этом он прав», — написал Клишас.