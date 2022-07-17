Сенатор Клишас: на смену эпохи господства Запада приходит многополярный мир

Россия положила конец мировому господству Запада. Таким мнением поделился сенатор Андрей Клишас в ответ на комментарии бывшего премьера Британии Тони Блэра.
Россия, в отличие от Запада, формирует новый миропорядок, основываясь на концепции многополярности и взаимного уважения, уточнил политик в своем Telegram-канале.
«”Эпоха господства Запада”, о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о “либеральной демократии” завершились, в этом он прав», — написал Клишас.
Ранее Клишас предрек Украине лишение статуса субъекта международного права после того, как страна потеряет статуса суверенного государства.