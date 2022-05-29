Сенатор Карасин назвал политическим хамством отказ Японии звать РФ на траурную церемонию

По информации Kyodo, руководство Нагасаки и Хиросимы не стало приглашать на мероприятие послов из РФ и Белоруссии. Сенатор подверг критике японские власти за такое решение. Он предупредил, что в Москве зафиксируют в памяти подобное отношение Токио.