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Сенатор Карасин назвал политическим хамством отказ Японии звать РФ на траурную церемонию

Сенатор Карасин назвал политическим хамством отказ Японии звать РФ на траурную церемонию
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Отказ властей Японии приглашать российского посла в Токио на мероприятия, посвященные памяти жертв атомных бомбардировок, является политическим хамством. Об этом заявил глава международного Совфеда Григорий Карасин.

По информации Kyodo, руководство Нагасаки и Хиросимы не стало приглашать на мероприятие послов из РФ и Белоруссии. Сенатор подверг критике японские власти за такое решение. Он предупредил, что в Москве зафиксируют в памяти подобное отношение Токио.

«Японские власти пошли на очередной акт политического хамства, не пригласив посла России Михаила Галузина на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США», — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее российский дипломат Михаил Галузин возмутился отказом Нагасаки приглашать его на памятную церемонию.

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