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Сенатор Джабаров высмеял решение президента Молдавии Санду о запрете российских новостей

Сенатор Джабаров высмеял решение президента Молдавии Санду о запрете российских новостей
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новость о запрете в Молдавии российских новостей.

Политик указал, что республика остановила вещание передач из РФ, но при этом не отказалась от российского газа, который она получает по льготным ценам.

«Странно получается: военные фильмы из России и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу — зеленая улица. Или газ не пахнет?» — написал он в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что власти Молдавии ранее приняли закон о защите информационного пространства, согласно которому российские новостные и аналитические программы теперь под запретом. Он был принят с целью борьбы с «иностранной пропагандой».

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RusNewsToday24
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