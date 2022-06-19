Сенатор Джабаров высмеял решение президента Молдавии Санду о запрете российских новостей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новость о запрете в Молдавии российских новостей.
Политик указал, что республика остановила вещание передач из РФ, но при этом не отказалась от российского газа, который она получает по льготным ценам.
«Странно получается: военные фильмы из России и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу — зеленая улица. Или газ не пахнет?» — написал он в своем Telegram-канале.
Стоит отметить, что власти Молдавии ранее приняли закон о защите информационного пространства, согласно которому российские новостные и аналитические программы теперь под запретом. Он был принят с целью борьбы с «иностранной пропагандой».