Сенатор Джабаров указал на сближение России и Китая из-за визита Пелоси на Тайвань

«Американцы совершили чудовищную ошибку, они, сами того не подозревая, подтолкнули Китай к РФ. Потому что Китай понял, что противостоять Америке сам он не сможет, ему нужен мощный союзник, особенно в плане военном, и таким союзником может стать для него Россия», — отметил он в беседе с РИА Новости.