Сенатор Джабаров указал на сближение России и Китая из-за визита Пелоси на Тайвань

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань еще больше сблизит Москву и Пекин. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Сенатор считает, что Пекин не сможет в одиночку справиться с Вашингтоном, поэтому ему необходим такой сильный союзник как Москва.
«Американцы совершили чудовищную ошибку, они, сами того не подозревая, подтолкнули Китай к РФ. Потому что Китай понял, что противостоять Америке сам он не сможет, ему нужен мощный союзник, особенно в плане военном, и таким союзником может стать для него Россия», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Ранее МИД КНР заявил, что США пытаются нарушить принцип «одного Китая» и укрепить официальные отношения с Тайванем. Об этом пишет RT.