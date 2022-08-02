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Сенатор Джабаров указал на сближение России и Китая из-за визита Пелоси на Тайвань

Сенатор Джабаров указал на сближение России и Китая из-за визита Пелоси на Тайвань
Council.gov.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань еще больше сблизит Москву и Пекин. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор считает, что Пекин не сможет в одиночку справиться с Вашингтоном, поэтому ему необходим такой сильный союзник как Москва. 

«Американцы совершили чудовищную ошибку, они, сами того не подозревая, подтолкнули Китай к РФ. Потому что Китай понял, что противостоять Америке сам он не сможет, ему нужен мощный союзник, особенно в плане военном, и таким союзником может стать для него Россия», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ранее МИД КНР заявил, что США пытаются нарушить принцип «одного Китая» и укрепить официальные отношения с Тайванем. Об этом пишет RT.

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