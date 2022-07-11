Сенатор Джабаров резко ответил на призыв экс-президента Польши сократить население России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости сокращения населения России. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров высказал свое мнение по данной теме.
Он напомнил, что Валенса в прошлом был электриком, который «волею судьбы» побывал в должности президента Польши. Тем не менее, как отметил Джабаров, высший пост не добавил политику ума.
«Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов», — заявил сенатор.
Ранее Лех Валенса заявил, что Западу необходимо «поднять восстание» проживающих в России народов. За счет этого экс-президент Польши хочет раздробить страну и сократить численность ее населения до 50 миллионов человек.