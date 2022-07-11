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Сенатор Джабаров резко ответил на призыв экс-президента Польши сократить население России

Сенатор Джабаров резко ответил на призыв экс-президента Польши сократить население России
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости сокращения населения России. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров высказал свое мнение по данной теме.

Он напомнил, что Валенса в прошлом был электриком, который «волею судьбы» побывал в должности президента Польши. Тем не менее, как отметил Джабаров, высший пост не добавил политику ума.

«Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов», — заявил сенатор.

Ранее Лех Валенса заявил, что Западу необходимо «поднять восстание» проживающих в России народов. За счет этого экс-президент Польши хочет раздробить страну и сократить численность ее населения до 50 миллионов человек.

валенса джабаров население россии Польша
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RusNewsToday24
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