Сенатор Джабаров раскрыл истинное отношение Китая к нерукопожатному Зеленскому

Китай давно не питает иллюзий относительно националистического киевского режима и его предводителей. По этой причине Пекин не доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил сенатор Владимир Джабаров.
По мнению члена совфеда, Китай видит во властях европейской страны лишь воров, которые зарабатывают на боевых действиях. Зеленского же политик окрестил «нерукопожатным» для Поднебесной.
«Они прекрасно понимают, что там (в Киеве. — Прим. ред.) собралась команда неонацистов, если по-простому говорить, жуликов, которые готовы грабить и за счет конфликта с Россией высасывать и деньги, и ресурсы из западных стран», — заявил Джабаров в интервью URA.RU.
Ранее Зеленский сообщил о намерении встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином для обсуждения украинского кризиса. Президент подчеркнул, что КНР не должна поддерживать Россию.