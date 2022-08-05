Сенатор Джабаров раскрыл истинное отношение Китая к нерукопожатному Зеленскому

«Они прекрасно понимают, что там (в Киеве. — Прим. ред.) собралась команда неонацистов, если по-простому говорить, жуликов, которые готовы грабить и за счет конфликта с Россией высасывать и деньги, и ресурсы из западных стран», — заявил Джабаров в интервью URA.RU.