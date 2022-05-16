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    Сенатор Джабаров предостерег Турцию от вмешательства в ситуацию с националистами в «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сенатор Джабаров предостерег Турцию от вмешательства в ситуацию с националистами в «Азовстали»

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    Dwilkens CC BY-SA 4.0 wikimedia.org

    Турецким властям нежелательно вмешиваться в ситуацию с украинскими националистами, которые блокированы бойцами ВС РФ и Народной милиции ДНР в промзоне завода «Азовсталь». Об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

    Анкара напрасно проявляет инициативу о возможной эвакуации националистов из Мариуполя, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью изданию URA.RU.

    «Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по “Азовстали” и портить свою репутацию», — сообщил спикер.

    Джабаров предостерег турецких политиков от любых попыток помешать успеху спецоперации российской армии на Украине и напомнил о многочисленных и взаимовыгодных соглашениях, действующих между Москвой и Анкарой.

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