Сенатор Джабаров пообещал Сербии непрямую помощь от РФ в случае конфликта в Косово

Если ситуация в Косово выйдет из-под контроля, Правительство Сербии может полностью рассчитывать на непрямую поддержку со стороны России. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Накануне на севере самопровозглашенной Республики Косово произошли беспорядки на фоне запрета Приштины на въезд автомобилей с сербскими номерами и документами с 1 августа. Власти США призвали Косово отложить ограничение на месяц. В случае эскалации ситуации, Москва будет помогать Белграду, не вступая в конфликт напрямую, отметил политик в интервью для РИА Новости.
«Это очень опасно, это центр Европы, и (все) может закончиться очень печально, потому что там (в Косово) стоят силы НАТО», — отметил он.
Ранее ситуацию с Косово прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что российская сторона поддерживает миролюбивую конструктивную позицию официального Белграда.