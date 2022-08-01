Сенатор Джабаров пообещал Сербии непрямую помощь от РФ в случае конфликта в Косово

Накануне на севере самопровозглашенной Республики Косово произошли беспорядки на фоне запрета Приштины на въезд автомобилей с сербскими номерами и документами с 1 августа. Власти США призвали Косово отложить ограничение на месяц. В случае эскалации ситуации, Москва будет помогать Белграду, не вступая в конфликт напрямую, отметил политик в интервью для РИА Новости.