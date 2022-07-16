Сенатор Джабаров не поверил в поддержку антироссийской политики США арабскими странами

«Продолжая попытки политической и экономической изоляции России, (президент США Джозеф. — Прим. ред.) Байден начал активно давить на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Есть большие сомнения, что ближневосточные монархии поддержат в этом США», — подчеркнул он.