Сенатор Джабаров не поверил в поддержку антироссийской политики США арабскими странами

Первый заместитель руководителя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал возможность поддержки антироссийской политики Соединенных Штатов арабскими государствами.
По словам сенатора, подобное развитие событий следует расценивать как маловероятное. Своим мнением Джабаров поделился в Telegram-канале.
«Продолжая попытки политической и экономической изоляции России, (президент США Джозеф. — Прим. ред.) Байден начал активно давить на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Есть большие сомнения, что ближневосточные монархии поддержат в этом США», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Байден пошел на унижение ради смягчения последствий антироссийских санкций. Об этом заявили аналитики National Interest, высказываясь о поездке американского президента на Восток.