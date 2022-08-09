Сенатор Джабаров назвал Зеленского «наполеончиком» после призыва не пускать россиян на Запад

Сенатор Владимир Джабаров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «наполеончиком» после его призыва к Западу закрыть въезд для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее украинский лидер заявил, что закрытие границ для жителей России станут «самыми важными санкции» против РФ.
«Зеленский вообразил себя каким-то “наполеончиком” – то он хочет запереть каждого россиянина, то он требует от России отменить референдум в Запорожье, как будто она имеет какое-то отношение к этому», – сказал сенатор.
Владимир Джабаров выразил уверенность, что в будущем подобных «казусов» в призывах и предложениях президента Украины стоит ожидать еще больше.