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Сенатор Джабаров назвал Зеленского «наполеончиком» после призыва не пускать россиян на Запад

Сенатор Джабаров назвал Зеленского «наполеончиком» после призыва не пускать россиян на Запад
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Владимир Джабаров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «наполеончиком» после его призыва к Западу закрыть въезд для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер заявил, что закрытие границ для жителей России станут «самыми важными санкции» против РФ.

«Зеленский вообразил себя каким-то “наполеончиком” – то он хочет запереть каждого россиянина, то он требует от России отменить референдум в Запорожье, как будто она имеет какое-то отношение к этому», – сказал сенатор.

Владимир Джабаров выразил уверенность, что в будущем подобных «казусов» в призывах и предложениях президента Украины стоит ожидать еще больше.

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