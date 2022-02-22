Сенатор Джабаров назвал бессмысленным страх перед реакцией Запада на решение по Донбассу

Сенатор Джабаров назвал бессмысленным страх перед реакцией Запада на решение по Донбассу Новости
На чтение 2 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Экстренное заседание Совбеза РФ состоялось 21 февраля. Это собрание указало Западу, что Россия является демократичной страной, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады членов Совбеза по вопросу признания суверенитета Донбасса. Прошедшее заседание, по мнению Джабарова, стало уникальным событием, пишет «ПолитЭксперт».

«Мы показали Западу, что Россия — действительно демократичная страна. В прямом эфире на весь мир Путин провел совещание с членами Совбеза и каждый без предварительной подготовки высказал свою позицию по данному вопросу», — отметил сенатор.

Мнение членов Совета безопасности сводилось к тому, что необходимо признать независимость ЛНР и ДНР. И при таком развитии событий Россия столкнется с негативной реакцией Запада. Но бояться санкций бессмысленно, указал сенатор.

«Будет реакция, антироссийские санкции — и что? Если даже решения по Донбассу не будет, то Запад найдет другой повод для ограничений. Это политика Запада, направленная, как говорил президент, на сдерживание РФ. Если мы будем этого бояться, то не будем той великой державой, какой мы являемся сейчас», — заключил Джабаров.

Позже президент Путин выступил с обращением к нации. Он заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы уже подписаны.

 
загрузка...
 
джабаров итоги совет безопасности
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru