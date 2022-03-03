Сенатор Цеков выделил два главных положительных момента второго раунда переговоров РФ и Украины

Россия и Украина договорились об обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также о возможном режиме прекращения огня, заявили представители обеих делегаций по окончании второго раунда переговоров. Член Совфеда РФ Сергей Цеков отметил в беседе с «Народными Новостями», что главным итогом дипломатической встречи стал шанс на спасение у мирных людей.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел сегодня, 3 марта, в Брестской области Белоруссии. Перед началом переговоров члены делегаций пожали друг другу руки, после чего приступили к обсуждению текущей повестки. После завершения закрытой части переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось добиться ряда договоренностей: по организации гуманитарных коридоров и возможном режиме прекращения огня. По его оценке, второй раунд переговоров завершился существенным прогрессом.

«Главный вопрос, который решили сегодня, — вопрос спасения гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны — представители Министерства обороны России и Министерства обороны Украины — договорились в формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения о возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения», — констатировал Мединский.

Действительно, итоги переговоров заслуживают исключительно положительной оценки, согласился сенатор Сергей Цеков. По его словам, все нормальные люди понимают, что главная задача для каждой цивилизованной армии – обезопасить жизни гражданского населения. Именно за создание гуманитарных коридоров выступала российская сторона.

«Обращу внимание, что российская армия поднимала этот вопрос фактически все последние дни. Мы постоянно говорили о необходимости создания гуманитарных коридоров, дающих возможность гражданскому населению выйти из зоны боевых действий. Мы видели, что представители другой стороны собирались прикрываться мирным населением как щитом. Надеюсь, что по результатам достигнутых договоренностей у гражданского населения появится возможность сохранить свою жизнь», — поделился мнением собеседник НН.

Помимо договоренности, следует дождаться фактического выполнения сторонами взятых на себя обязательств, продолжил политик. И если в ВС РФ сомнений нет, то украинские нацбаты вполне могут пойти на нарушение. Сенатор добавил, что еще один важный позитивный момент прошедших переговоров — прогресс в политической части процесса.

«Я не сомневаюсь, что наша армия выполнит все взятые обязательства. Главная задача, чтобы это сделали и Вооруженные силы Украины. Замечу, что ВСУ – это одно, а нацбатальоны и прочие — другое. Надеюсь, что и они выполнят эти договоренности. Шла предметная речь и о политических договоренностях. Надеюсь, что и в политической части будут достигнуты договоренности, которые приведут к главной цели нашей спецоперации – демилитаризации и денацификации Украины», — резюмировал Цеков.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области. Членами российской делегации стали помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

С украинской стороны на переговоры приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР в ответ на просьбы республик Донбасса.

Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу Владимира Путина приступила к реализации специальной военной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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