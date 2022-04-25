Сенатор Цеков: России следует обратить внимание на нежелание Украины отказаться от НАТО

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Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сказал правду, от которой будут зависеть дальнейшие действия России. Об этом сообщил сенатор Совфеда Сергей Цеков.
Политик прокомментировал недавнее высказывание украинского парламентария, который заявил, что Киев не намерен убирать из конституции пункт о стремлении в НАТО.
«Лучше услышать правду от них, чем ложь постоянную. Мы услышали правду. Они признались, что изменения в конституцию вносить не будут. Мы должны исходить из этой правды», – сказал политик в беседе с «NEWS.ru».
Цеков добавил, что российская сторона не отказывается от переговоров с Украиной. Однако Киев должен соблюдать соглашения, в том числе изменение конституции.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский подтвердил информацию о состоявшихся переговорах с Украиной. Отмечается, что было несколько продолжительных бесед RT.