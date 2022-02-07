Сенатор Цеков предрек вступление Украины в союз с Россией и Белоруссией

Будущее Украины в качестве нормального, цивилизованного государства приведет ее к союзу с Россией и Белоруссией. Такое мнение выразил российский сенатор Сергей Цеков.

Как отметил член Совфеда от Крыма, если Украина хочет стать цивилизованной страной с сохранением истории, традиций и достижений в составе Российской империи и СССР, то ей нужно объединяться с Москвой и Минском.

«В свое время — в 1990-х, 2000-х годах — нам задавали вопросы, когда Крым воссоединится с РФ. Мы всегда говорили, что Крым неизбежно будет с РФ, но не знали сроков, а произошло это очень быстро», — цитирует Цекова NEWS.ru.

По мнению сенатора, как только Киев станет действительно независимым, Украину ждут очень быстрые перемены после долгого хаоса.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о возможности Украины стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией. По его словам, это может случиться через 10-15 лет, пишет RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в то же время не без иронии объяснила, почему Украине закрыт путь в Евросоюз. По ее словам, во всем виноваты киевские «партнеры», передает «Царьград».

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