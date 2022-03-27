Сенатор Цеков: отказ от всего российского «похоронил» шансы Киева построить процветающее государство

«И вот они пришли к тому состоянию, в котором находятся в

текущий момент. Но надо понимать, что “анти-Россию” мы не могли

терпеть, как и согласиться с формированием под нашим боком страны, которая в

какой-то момент будет представлять для нас огромную угрозу. Ну, фактически они

уже стали опасны. Поэтому произошло то, что произошло. Все то, что случилось с

Украиной, — это результат ошибок верхушки украинского сообщества», — заявил

Цеков.