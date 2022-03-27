Сенатор Цеков: отказ от всего российского «похоронил» шансы Киева построить процветающее государство

riafan.ru Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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riafan.ru

Киевское руководство упустило шанс построить на Украине
процветающее государство из-за ошибочной антироссийской политики, заявил член
Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

В разговоре с ФАН
он отметил, что самой большой ошибкой Киева стал выбор политического, военного,
социального и культурного курсов, которые основаны на отрицании связей с
русским миром. Украинские политики и олигархи на протяжении 30 лет проводили
этот курс, тем самым «похоронив» шансы своей страны на постройку процветающего
государства.

«И вот они пришли к тому состоянию, в котором находятся в
текущий момент. Но надо понимать, что “анти-Россию” мы не могли
терпеть, как и согласиться с формированием под нашим боком страны, которая в
какой-то момент будет представлять для нас огромную угрозу. Ну, фактически они
уже стали опасны. Поэтому произошло то, что произошло. Все то, что случилось с
Украиной, — это результат ошибок верхушки украинского сообщества», — заявил
Цеков.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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