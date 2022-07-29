Сенат призвал Госдеп США внести Россию в список государств-спонсоров терроризма

Американские сенаторы приняли резолюцию, призывающую Госдеп признать Российскую Федерацию «государством-спонсором терроризма».
Данный документ носит декларативный характер, поскольку внесение государств в список спонсоров терроризма осуществляет госсекретарь США. Тем не менее принятие этого документа стало новой попыткой обострить двусторонние отношения между Россией и США. В случае принятия соответствующего решения со стороны Госдепа, это будет означать, что российско-американский диалог находится даже ниже уровня, наблюдавшегося в годы холодной войны.
Среди обвинений американские сенаторы указывают деятельность России в Сирии, и Ливии, где российские войска и военные советники помогали международно-признанным властям в борьбе одной из наиболее опасных террористических группировок современности. Также в вину России ставится поддержка республик Донбасса против атак со стороны киевского режима.
Особое внимание сенаторы уделили деятельности «ЧВК Вагнера», которую они назвали «инструментом Москвы по проецировании силы в различных регионах мира».
«Министерство финансов идентифицирует «Группу Вагнера» как «избранную Министерством обороны России доверенную силу» и заявляет, что «деятельность «ЧВК Вагнера» в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, спровоцировала ухудшение уровня безопасности и насилие против невинных гражданских лиц», — утверждают сенаторы Грэм, Блюменталь и Портман
Не забыли американские парламентарии указать в документе и многочисленные случаи «злонамеренных действий России» в других странах, которые так и не были доказаны. В список вошло и так называемое «отравление Скрипалей», якобы имевшая место попытка убийства Владимира Зеленского, а также «массовые казни гражданского населения на Украине».
Принятие тенденциозного документа вряд ли будет иметь практические последствия, поскольку Куба, Иран, Венесуэла, Сирия и другие страны, уже находящиеся в этом списке, продолжают развиваться. Тем не менее, это сделает крайне затруднительным нормализацию двусторонних отношений в обозримой перспективе.