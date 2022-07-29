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Сенат призвал Госдеп США внести Россию в список государств-спонсоров терроризма

Сенат призвал Госдеп США внести Россию в список государств-спонсоров терроризма
wikipedia.org/AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0

Американские сенаторы приняли резолюцию, призывающую Госдеп признать Российскую Федерацию «государством-спонсором терроризма».

Данный документ носит декларативный характер, поскольку внесение государств в список спонсоров терроризма осуществляет госсекретарь США. Тем не менее принятие этого документа стало новой попыткой обострить двусторонние отношения между Россией и США. В случае принятия соответствующего решения со стороны Госдепа, это будет означать, что российско-американский диалог находится даже ниже уровня, наблюдавшегося в годы холодной войны.

Среди обвинений американские сенаторы указывают деятельность России в Сирии, и Ливии, где российские войска и военные советники помогали международно-признанным властям в борьбе одной из наиболее опасных террористических группировок современности. Также в вину России ставится поддержка республик Донбасса против атак со стороны киевского режима.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Особое внимание сенаторы уделили деятельности «ЧВК Вагнера», которую они назвали «инструментом Москвы по проецировании силы в различных регионах мира».

«Министерство финансов идентифицирует «Группу Вагнера» как «избранную Министерством обороны России доверенную силу» и заявляет, что «деятельность «ЧВК Вагнера» в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, спровоцировала ухудшение уровня безопасности и насилие против невинных гражданских лиц», — утверждают сенаторы Грэм, Блюменталь и Портман

Не забыли американские парламентарии указать в документе и многочисленные случаи «злонамеренных действий России» в других странах, которые так и не были доказаны. В список вошло и так называемое «отравление Скрипалей», якобы имевшая место попытка убийства Владимира Зеленского, а также «массовые казни гражданского населения на Украине».

Принятие тенденциозного документа вряд ли будет иметь практические последствия, поскольку Куба, Иран, Венесуэла, Сирия и другие страны, уже находящиеся в этом списке, продолжают развиваться. Тем не менее, это сделает крайне затруднительным нормализацию двусторонних отношений в обозримой перспективе.

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