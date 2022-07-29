Сенат призвал Госдеп США внести Россию в список государств-спонсоров терроризма

Не забыли американские парламентарии указать в документе и многочисленные случаи «злонамеренных действий России» в других странах, которые так и не были доказаны. В список вошло и так называемое «отравление Скрипалей», якобы имевшая место попытка убийства Владимира Зеленского, а также «массовые казни гражданского населения на Украине».