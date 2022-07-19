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Сенат Конгресса США принял документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Сенат Конгресса США принял документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
globallookpress.com/IMAGO/Sascha Steinach

Профильный комитет Сената Конгресса Соединенных Штатов поддержал вступление Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса. Он одобрил соответствующие документы.

Ранее вступление Финляндии и Швеции в НАТО поддержала палата представителей Конгресса США. Отмечается, что за присоединение государств к Альянсу проголосовало абсолютное большинство депутатов. Против высказались 18 человек, еще 19 воздержались от ответа.

При этом все депутаты, которые не одобрили вступление стран в НАТО, относятся к Республиканской партии. Соответствующее голосование прошло спустя два месяца после того, как государства подали заявки на присоединение к военному блоку.

альянс конгресс сша НАТО США финляндия Швеция
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