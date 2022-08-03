Сенат Конгресса США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Сенат США 3 июля проголосовал за резолюцию о ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Документ поддержало большинство законодателей.
США стали одной из более чем 20 стран, законодательные органы которых ратифицировали документы о расширении НАТО. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в военный блок после начала российской спецоперации на Украине. До этого оба государства на протяжении многих лет придерживались нейтралитета.
Саму ратификацию должен осуществить президент США Джо Байден. Однако для начала свое согласие на процедуру должен был дать сенат.
Ранее сенатор-республиканец Джим Риш озвучил преимущества присоединения Хельсинки и Стокгольма к военно-политическому блоку. По его мнению, государства обладают выгодным географическим расположением и опытом «по российским вопросам», пишет RT.