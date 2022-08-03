Сенат Конгресса США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

США стали одной из более чем 20 стран, законодательные органы которых ратифицировали документы о расширении НАТО. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в военный блок после начала российской спецоперации на Украине. До этого оба государства на протяжении многих лет придерживались нейтралитета.