Семья Заворотнюк пытается заменить ее маленькой дочери Миле тяжелобольную мать

Младшая дочь Мила родилась у Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева в октябре 2018 года. Но поклонникам артистки мало что о ней известно. После объявления о болезни актриса вышла на связь с поклонниками всего раз, показав в соцсетях первые рисунки дочери.