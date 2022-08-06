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Семья Заворотнюк пытается заменить ее маленькой дочери Миле тяжелобольную мать

Семья Заворотнюк пытается заменить ее маленькой дочери Миле тяжелобольную мать
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Маленькой дочери актрисы Анастасии Заворотнюк все больше времени приходится проводить с родственниками. Семья изо всех сил старается заменить ей тяжелобольную мать.

Младшая дочь Мила родилась у Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева в октябре 2018 года. Но поклонникам артистки мало что о ней известно. После объявления о болезни актриса вышла на связь с поклонниками всего раз, показав в соцсетях первые рисунки дочери.

Тем не менее, Милу в доме Чернышева без заботы близких не оставляют, сообщает kinoafisha.info. Вместо заболевшей матери девочке помогают бабушка Валентина Заворотнюк и старшая сестра артистки Анна.

заворотнюк звезды шоу бизнеса Петр Чернышев
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RusNewsToday24
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