Семья Заворотнюк пытается заменить ее маленькой дочери Миле тяжелобольную мать

Маленькой дочери актрисы Анастасии Заворотнюк все больше времени приходится проводить с родственниками. Семья изо всех сил старается заменить ей тяжелобольную мать.
Младшая дочь Мила родилась у Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева в октябре 2018 года. Но поклонникам артистки мало что о ней известно. После объявления о болезни актриса вышла на связь с поклонниками всего раз, показав в соцсетях первые рисунки дочери.
Тем не менее, Милу в доме Чернышева без заботы близких не оставляют, сообщает kinoafisha.info. Вместо заболевшей матери девочке помогают бабушка Валентина Заворотнюк и старшая сестра артистки Анна.