Семья вышла из оккупированного националистами завода «Азовсталь»

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Первые несколько человек смогли покинуть металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Речь идет о семье из трех человек, сообщил телеканал «Россия-24».
Завод серьезно пострадал в результате боевых действий. В подвалах здания прячутся украинские националисты, среди них также есть мирные жители. «Азовсталь» контролируют Вооруженные силы России.
Националисты не выпускали горожан, но те и не знали, что снаружи организован гуманитарный коридор. Отец семейства смог настроить радо и услышал о появившейся возможности покинуть завод. Супруги с ребенком рискнули и смогли оказаться на свободе.
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