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    Семья вышла из оккупированного националистами завода «Азовсталь»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Семья вышла из оккупированного националистами завода «Азовсталь»

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    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Первые несколько человек смогли покинуть металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Речь идет о семье из трех человек, сообщил телеканал «Россия-24».

    Завод серьезно пострадал в результате боевых действий. В подвалах здания прячутся украинские националисты, среди них также есть мирные жители. «Азовсталь» контролируют Вооруженные силы России.

    Националисты не выпускали горожан, но те и не знали, что снаружи организован гуманитарный коридор. Отец семейства смог настроить радо и услышал о появившейся возможности покинуть завод. Супруги с ребенком рискнули и смогли оказаться на свободе.

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